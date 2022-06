„Zase nám museli pomoci kluci z béčka. Celý týden jsme se připravovali na to, abychom drželi co nejdéle bezbrankový stav, ale to se nám zhroutilo hodně rychle. Brzy jsme dostali první gól po standardní situaci, byla to nezodpovědnost hráče. Pak jsme inkasovali podruhé a bylo po zápase. Do poločasu domácí přidali další dvě branky,“ uvedl trenér poražených Zdeněk Šmejkal. „Domácí druhý poločas asi vypustili nebo hráli na půl plynu a my jsme snížili. Škoda, že jsme pak nedali další šance. Potom nám došly síly, prostřídali jsme, aby si zahráli všichni, a Hamry přidaly ještě dva góly. Domácí ale mají velkou kvalitu, nemají žádnou slabinu,“ řekl Šmejkal.

Branky: 5. a 7. Šťovíček, 25. z PK a 90. Krejčík, 40. z PK Žitka, 81. Černý – 62. Bázlík. Poločas: 4:0.

SK Poříčany: Malík – Kutina, Holler, Skořepa, Makovský, Gajdasz, Hetcl (65. Řípa), Kalabiška (46. Bázlík), Janda, Urban (85. Hampl), Bím.