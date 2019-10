Čáslav – Polaban 1:1, na penalty 3:4

„Se dvěma body jsme hodně spokojeni. Obzvlášť po průběhu zápasu, po tom, jak to vypadalo,“ oddechl si zhluboka trenér nymburského Polabanu Jan Buryán. „První poločas jsme totálně prospali. Aspoň že jsme uskákali všechny rohové kopy domácích, kterých bylo opravdu hodně. To bylo pozitivní a za to musím kluky pochválit. Ve druhém poločase jsme přidali na bojovnosti. Jsem rád, že to takhle dopadlo. Může na nás být deka, ale výkon v první půli nechápu. Soupeř nás tlačil hlavně ze standardních situací než herně,“ zhodnotil utkání kouč Polabanu.

Branky: 8. Vančura – 55. M. Dudla. Rozhodčí: Fišer. ŽK: 1:5. Diváci: 125. Poločas: 1:0.

Polaban Nymburk: Plaček – Podzimek (74. Zörkler), Bohdan, Vyskočil, T. Dudla (85. Vaníček) – Novotný, Koubský, Škarecký, Hobík (19. Korec), Lukeš – M. Dudla.