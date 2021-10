Dvůr Králové – Poříčany 4:0

Domácím stačila čtvrthodinka a bylo rozhodnuto. Lépe řečeno Davidu Vitebskému. Ten stihl tři góly do patnácti minut sám. Hosté vyšli střelecky naprázdno, domácí fotbalisté potvrdili svoji výhru čtvrtým gólem z pokutového kopu.

„Za dvacet minut bylo po fotbale. Porazili jsme se vlastními chybami. Na druhou stranu jedeme na zápas ve dvanácti lidech a to se divize moc hrát nedá,“ ulevil si trenér poříčanského týmu Jiří Kabyl. „Na tréninku nás je stále tak sedm, takže klukům ani ty chyby nemůžu vyčítat. Jsou srdcaři, že vůbec jedou na zápas, když někteří z nich nejsou v ideálním zdravotním stavu. Prostě doplácíme na malý počet hráčů,“ uvedl Kabyl. Od dvacáté minuty ale bylo utkání poměrně vyrovnané, možná jsme mohli jedním nebo dvěma góly snížit, ale asi by to nebylo spravedlivé. Místo toho, abychom dali gól, tak jsme ve druhém poločase dovolili soupeři po chybě brejk a byla z toho penalta. Takže nakonec je z toho takový výsledek,“ dodal poříčanský lodivod.

Branky: 5., 8. a 15. Vitebský, 75. Fejk (z PK). Poločas: 3:0.

SK Poříčany: Malík – Chlapec, Janda, Zolotuchin, Stárek, Kabyl, Valín (67. Jindřich), Petr, Pergl, Skořepa, Kutina.