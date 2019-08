Polaban – Náchod 0:4

„Na hodnocení stačí jediné slovo – ostuda,“ byl pořádně naštvaný trenér nymburského Polabanu Jan Buryán.

Jeho hráči zcela zklamali. „To, co jsme předvedli před svými fanoušky, nejde jinak nazvat. Jsem nespokojený se všemi, i sám se sebou. Dal jsem si za cíl, že hráče připravím, aby nelétali v oblacích po výhře, ale to se nepodařilo. Beru to i jako svoji prohru. Nedokázal jsem hráče pořádně namotivovat, i když to by měli být v takovém zápase sami,“ byl hodně kritický kouč. „Po roce jsme hráli doma, před slušnou návštěvou a předvedli jsme tak ostudný výkon. Měli bychom stát u vchodu a všem divákům se omlouvat. Takový výkon se neslučuje s mojí filozofií ani s filozofií klubu. A nestalo se nám to poprvé. Takže porážku beru i na sebe, neměl jsem to nechat zajít tak daleko. Hosté vyhráli naprosto zaslouženě a my jsme k tomu stoprocentně přispěli. Budu na hráče apelovat, abychom blamáž odčinili,“ dodal Buryán.

Branky: 26. a 80. Simon, 45. Kabeláč, 73. Malý. Rozhodčí: Kovářová. ŽK: 0:1. Diváci: 200. Poločas: 0:2. Polaban Nymburk: Plaček – Bejbl, T. Dudla, Bohdan, Novotný – Vaníček (52. Dudek), Koubský (16. Vyskočil), Vobořil, Podzimek – Korec (84. Müller), Hobík (76. Prouza).

(kub)