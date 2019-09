Na devíti bodech zůstali po dalším kole divizní skupiny C fotbalisté Ostré, kteří prohráli na trávníku Libiše o dvě branky. Domácí byli na samém chvostu tabulky, přesto vyšli hostující borci střelecky i bodově naprázdno.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

„V prvním poločase jsme hráli to, co jsme si řekli a byli jsme lepším týmem než domácíMy však z mnoha střel na branku gól nevstítili, naopak Libiš ze svého jediného pokusu ano,“ řekl k první pětačtyřicetiminutovce trenér hostujícího mužstva Pavel Jícha.

Domácí fotbalisté vedli v polovině utkání nejtěsnějším rozdílem. Velkou šanci na vyrovnání hosté měli, ale domácí gólman byl proti. A když padl druhý gól do sítě Ostré, bylo téměř hotovo. „V úvodu druhého dějství měl vyrovnání na kopačce Řezníček, ale jeho pokus vyrazil velmi dobře chytající Brožek. Soupeř se chvíli poté prosadil z rychlého brejku a našem vlastním gólu. Tato branka nás položila. Od té doby jsme totiž znervózněli a hráli velmi špatně zejména do útočné činnosti. Soupeř se zavřel a byl nebezpečný z brejků po zbytek utkání,“ řekl trenér poražených.