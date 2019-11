„Podařilo se nám zvítězit nad lídrem tabulky a podle mého názoru to bylo vítězství zasloužené,“ byl z vysokého vítězství nadšený trenér Ostré Pavel Jícha. „Velmi mě potěšilo i to, že jsme dokázali soupeři s doposud nejmenším počtem obdržených branek vstřelit pět gólů,“ zářil spokojeností kouč vítězného mužstva.

V minulých zápasech to byla právě produktivita, která srážela výkony a hlavně výsledky týmu. „Už v minulých zápasech jsme si dokázali vypracovat šance, ale trápila nás koncovka. Kéž bychom to tímto protrhli,“ přeje si před závěrečným zápasem podzimu trenér Jícha. „Hráčům musím vyseknout poklonu. Máme velkou marodku, ale kluci to sehráli poctivě a makali jeden za druhého. Dík patří i našim fanouškům za to, jak nám v domácím prostředí fandili. Byli naším dvanáctým hráčem,“ potěšilo kormidelníka Ostré.

Ostrá – Vysoké Mýto 5:2

Branky: 44. Řezníček, 49. Hošťálek, 64., ,75. a 90+2. Horák (1. z PK) – 16. Zavřel, 52. Hrubý. Rozhodčí: Hlaváček. ŽK: 6:2. Diváci: 110. Poločas: 1:1.

Sportovní sdružení Ostrá: Keller – Moudrý (27. Novotný), Hošťálek, Bejda, Šimáček (82. Hudec) – Poběrežský, Knobloch (87. Fingerhut), Smetana, Horák, Řezníček – Mansfeld (85. L. Dozorec).