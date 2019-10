Poříčany odehrály další divizní utkání, na „svém“ hřišti ve Vykáni hostily tým z Benátek nad Jizerou. Právě hosté otevřeli skóre po půl hodině utkání, ale domácí stav dotáhli. Stejně to bylo i u druhých gólů obou týmů. Poříčany dokázaly dvakrát dotáhnout stav zápasu, ale na třetí branku Benátek už nestihly odpovědět. Domácím fotbalistům tak nezbývá, než se soustředit na další zápas, který poříčanský mančaft sehraje ve Dvoře Králové.

Z divizního fotbalového utkání Poříčany - Benátky nad Jizerou (2:3) | Foto: Foto: Markéta Stiborová

Bylo to na pohled naprosto vyrovnané utkání. „Dvakrát jsme se dokázali zvednout a dotáhnout výsledek zápasu. Utkání nakonec rozhodla naše individuální chyba. Bohužel, to je naše česká povaha, hrát všechno dozadu nebo do strany,“ vyjádřil se po utkání trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal. „Zápasu by určitě slušela remíza, ale hosté byli šťastnější a dali o branku navíc. Klukům nemám co říct. Makali, dřeli a snažili se. Bohužel tyhle naše chyby nás srazí a stojí nás to důležité body. Tohle je už čtvrtý zápas, kdy to je tak, že jako děti přijdeme o body,“ kroutil hlavou trenér Šmejkal.