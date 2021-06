/FOTOGALERIE/ Je rozhodnuto! Mezeru, která vznikla ve fotbalové divizi C po odhlášení Nymburka zacelí Tochovice. „Jdeme do toho s nadšením. Věříme, že nebudeme páté kolo u vozu, přestože realita může být samozřejmě jiná. To všechno ukáže až samotná sezona,“ zahlásil předseda klubu Ladislav Černý.

Nováčci. Fotbalisté Tochovic si v nadcházející sezoně poprvé ve své historii zahrají divizi. | Foto: archiv Deníku, archiv klubu

Tochovice dostaly nabídku v pondělí. „Zájem bychom měli, ale trochu to komplikuje fakt, že jde o skupinu C, což by s sebou přineslo velmi náročné cestování. Nevím, jestli hráči budou chtít jezdit takové dálky. Musíme to se všemi ještě probrat na schůzce. Ta rozhodne, uvidíme,“ sdělil začátkem týdne Deníku Černý s tím, že zatím je všechno moc čerstvé.