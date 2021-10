Libiš – Poříčany 3:0

Už je to pár sezon, co současný kouč poříčanského mužstva Jiří Kabyl vedl právě Libiš. „Už je to asi šest let. V týmu už je jen jeden hráč, který tak působil za mě. Takže pro mě to byl úplně normální zápas,“ uvedl hostující trenér.

Domácí vstoupili do zápasu náramně. První akce a hned z toho byl gól. Trefil se Přibyl. Poříčany mohly vyrovnat. Jenže jejich střelu zastavila tyč libišské brány. A tak přišlo trest v podobě druhého gólu. Ten vsítil Moravec. Konečnou podobu výsledku dal chvíli před koncem Menčl.

„Věděli jsme, jaký soupeř nás čeká a dobře jsme se na to připravili. Kluci jsou na tom teď velmi dobře psychicky, jsou v pohodě, což dokazují svojí hrou na hřišti. Ze hry měli radost a dávali góly,“ byl spokojený trenér libišského celku Miroslav Kratochvíl. „A navíc jsme hráli vzadu na nulu.“

Jeho tým udeřil už po minutě hry. „Akce to byla pěkná a po přihrávce Lohoydy dal gól Přibyl. Brzké vedení nemusí být často optimální, ale my jsme dokázali přidal druhou branku. Soupeř měl jednu šanci, kdy trefil tyč. A také ve druhém poločase jsme ho pustili do jediné příležitosti. My jsme spokojeni, že jsme zápas dovedli ke třem bodům, navíc s nulou vzadu,“ rozplýval se Kratochvíl.

„V týdnu jsme měli zase nějaké nemoci a zranění a trénovali jsme v šesti lidech. Kluci jsou ale srdcaři a a do zápasu šli bez tréninku. Už v první minutě jsme udělali chybu a domácí vedli. Pak jsme mohli vyrovnat, ale trefili jsme jen tyč. Možná by to vypadalo jinak, kdybychom vyrovnali. Jenže místo toho jsme dostali druhý gól,“ konstatoval poříčanský trenér Kabyl. „Potřebujeme teď potrénovat, kluci už by měli být v pořádku. Tentokrát to bylo o bojovnosti a o vůli, ale na to my jsme neměli síly,“ dodal hostující kormidelník.

Branky: 1. Přibyl, 31. Moravec, 86. Menčl. Poločas: 2:0.

Sokol Libiš: Velek – Macháček, Šmíd, Terentiev, Přibyl, Lohoyda (80. Khomauli), Menčl, Moravec (72. Dušek), Tylšar, Šoupa (60. Brabec), Stareček (46. Kocourek).

SK Poříčany: Malík – Janda, Zolotuchin (57. Gajdasz), Kutina (90. Pergl), Urban (78. Bím), Valín, Kabyl (90. Dvořák), Jindřich (78. Stárek), Houžvička, Chlapec, Skořepa.