„Musím říci, že jsem spokojený. Po tom náročném předcházejícím týdnu, kdy jsme hráli sobota, středa a zase sobota, tak byla na klucích vidět únava. Nicméně jsme utkání sehráli skvěle. Zvládli jsme to jak herně, tak i výsledkově,“ byl spokojený trenér Nymburka Jan Buryán. „Dva zápasy předtím, kdy jsme hráli s Čáslaví a Dobrovicemi, jsem říkal, že vždy první poločas byl z naší strany velmi dobrý. Tento zápas musím říci, že byl od nás dobrý celý,“ komentoval utkání trenér Polabanu.

„Myslím si, že jsme si dokázali, že zvládáme to, co trénujeme a co si říkáme, že má při hře být. Jen doufám, že nám to vydrží ještě dva přípravné zápasy. A pak abychom byli připraveni na první mistrovské utkání v Březové. Určitě jsme vyhráli zaslouženě, mohlo to skončit i větším brankovým rozdílem,“ dodal Buryán.

Branky Polabanu: Škarecký, M. Dudla, Vyskočil, Čuřík, Dudek. Poločas: 2:1.

Polaban Nymburk: Plaček – Kotek, Bohdan, Bejbl, Novotný – Čuřík, Škarecký, Vyskočil, Koubský, Zörkler – M. Dudla, střídali Svoboda, Herčík, T. Dudla, Dudek, Korec, Daněk, Kožurik. (sti)