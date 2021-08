Kutná Hora – Poříčany 1:2

Zápas nezačal pro hosty dobře, už ve 12 minutě inkasovali. Jenže pak ukázali obránci útočníkům, jak se mají střílet góly. Nejprve vyrovnal Kabyl, těsně před koncem rozhodl o třech bodech pro Poříčany další defenzivní borec Kutina. „Tak to prostě někdy chodí,“ culil se po utkání jeden z poříčanských trenérů Jiří Kabyl.

„Při první brance vypadl míč gólmanovi z ruky, druhý jsme dali po standardní situaci,“ popsal dva nejdůležitější okamžiky Kabyl.

„V prvním poločase se nehrál žádný velký fotbal. My jsme udělali chybu a prohrávali jsme. Moc dalších šancí ani na jedné straně nebylo. Ve druhém poločase jsme byli o něco lepší na šance my také jsme zápas otočili,“ těšilo poříčanského trenéra.

V závěru mohli hosté ještě vítězství pojistit, ale dvě šance zazdili. Ale za stavu jedna jedna měli velkou šanci také domácí. Jenže ji neproměnili a za to pykali. „Když jsme vyrovnali, tak jsem věřil, že utkání zvládneme. Kluci bojovali, odmakali to. Brzy jsme dostali gól a v prvním poločase to na nás bylo znát. Za druhou půli panuje spokojenost,“ přidal Kabyl. „Každopádně je to dobrá náplast na minulou porážku,“ dodal kouč.

„První čtvrt hodinu jsme měli dobrou. Pak bych řekl, že jsme se zbytečně zatáhli a soupeř měl více ze hry,“ řekl k první půli domácí trenér Jan Holík. „Hrálo se vesměs mezi vápny a my jsme udělali po hodině hry individuální chybu. Přišel centr do vápna a brankář se nedohodl s obráncem. Soupeři jsme dali první branku prakticky zadarmo,“ litoval domácí kouč. „Jak to prostě bývá, tak jsme tři minuty před koncem inkasovali po nedůrazu v našem malém vápně. Je to velká škoda. Chtěli jsme vyhrát. Uvědomovali jsme si důležitost utkání. Jsem neskutečně zklamaný. Náš výkon nebyl takový, jaký jsem si představoval. Chtěl jsem hrát aktivněji a soupeře více napadat,“ uzavřel Jan Holík.

Branky: 12. Volf – 64. Kabyl, 87. Kutina. Poločas: 1:0.

SK Poříčany: Malík – Kutina, Houžvička, Kabyl, Zolotuchin – Janda (81. Urban), Balšánek (64. Gajdasz), Skořepa, Chlapec – Jindřich (89. Valín), Petr (81. Stárek).