„Šli jsme do zápasu s nějakou taktikou, protože jsme věděli o síle soupeře. Hosté potvrdili, že právem patří tam, kde jsou,“ uvedl po utkání trenér nymburského Polabanu Jan Buryán.

Dvě branky dali zbuzanští fotbalisté do přestávky, stejnou porci přidali i po změně stran. „Asi jsme jim k vítězství dopomohli i my, dva góly jsme dostali po závarech, kde nás soupeř přetlačil,“ vzpomínal na první dvě trefy Buryán. „A třetí branka padla z trestného kopu, kdy míč skončil v šibenici. My jsme trefili jednou tyč a další pokusy šly mimo branku. Prostě jsme hráli s hodně těžkým soupeřem,“ vyprávěl kouč Polabanu.

Nymburský tým bude muset v dalších zápasech bojovat o setrvání v soutěži ze všech sil. „Musíme na kluky apelovat, abychom se soustředili na konec sezony a vrhli do zápasů všechny síly. A pro Polaban zachránili divizi. Musíme se teď připravit na každý zápas a ono se nám to snad vrátí,“ přeje si nymburský kormidelník.

V dalším kole jedou nymburští fotbalisté na půdu pražského Meteoru. Utkání se hraje v neděli dopoledne v 10.15 hodin.

Pol. Nymburk – Zbuzany 0:4

Branky: 14. Kordiak, 36. Lička, 67. Přeučil, 70. Říha. Rozhodčí: Trojan. ŽK: 2:1. Diváci: 125. Poločas: 0:2

Polaban Nymburk: Malík – Čuřík, Bohdan, Daněk, Bejbl – Novotný (46. Dudek, 71. Herčík), Kotek, Škarecký, Vobořil (64. Hobík), Zörkler – Korec (64. M. Dudla).