Čáslav - Fotbalisté nymburského Polabanu odehráli přípravné utkání s Čáslaví. Soupeři z čela divizní tabulky skupiny C nedal Polaban v prvním poločase šanci. Ve druhé půli se ale Nymburku nedařilo a nakonec prohrál.

Polaban – Čáslav 0:4



„Byl to zápas dvou poločasů. V prvním poločase jsme byli aktivnější a to, co jsme si před utkáním řekli, jsme skvěle plnili. Měli jsme brankové příležitosti a soupeře jsme do ničeho nepustili. Poločas pro nás mohl být i dva nula a konečný výsledek by byl určitě lepší. Ve druhém poločase došlo k nějakým změnám a celkově se nám druhá půle nevydařila. Byly tam chyby, které ovlivnily celý zápas,“ uvedl trenér Polabanu Jan Buryán.

„Když se hraje proti takovému soupeři, který je v čele tabulky, a udělá se jen malá chyba, on ji dokáže zaručeně potrestat. Bohužel, ve druhé půli to tak bylo. Musím být spokojený za první část utkání. Viděl jsem i video a opravdu jsme hráli dobrý fotbal. Pokud takto budeme hrát, nemám o Polaban strach,“ doplnil Buryán.

Poločas: 0:0

Polaban Nymburk: Malík – Kotek, Daněk, Novotný, Čuřík – Škarecký, Vyskočil, Hobík, Zerkler – M. Dudla. (střídali: Drobný, Müller, Dudek, T. Dudla, Vaníček, Koret, Jakubec). (sti)