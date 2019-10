Dvůr Králové – Ostrá 1:1, na penalty 5:4

„Ve Dvoře Králové jsem očekával velmi těžké utkání, což se bohužel do puntíku potvrdilo ve všech směrech. Získaný bod bereme, zejména s ohledem na to, co jsme museli ve druhém poločase skousnout,“ řekl krátce k zápasu trenér mužstva Ostré Pavel Jícha.

Branky: 20. Václavek – 33. Poběrežský. Rozhodčí: Depeš. ŽK: 1:4. Diváci: 250. Poločas: 1:1. Ostrá: Keller – Poběrežský, Moudrý, Hošťálek, Hudec – Bodlák (46. Novotný), Vobořil, Smetana, Horák, Řezníček (84. Šimáček) – Mansfeld (76. Mareš).

(kub)