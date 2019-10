Branku nedali a odešli poraženi. Divizní fotbalisté Ostré prohráli v dalším kole soutěže na svém stadionu s celkem Náchoda tříbrankovým rozdílem.

„Začátek jsme měli dobrý, měli jsme gólovku, tu jsme ale neproměnili. Pak jsme vyrobili minelu a soupeř ji potrestal. Než jsme se z toho oklepali, dostali jsme za další dvě minuty druhý gól. To byly jediné dvě střely soupeře na naši bránu,“ načal hodnocení duelu trenér mužstva Ostré Pavel Jícha. „Řekli jsme si, že to ještě zkusíme, že se vrátíme do hry, ale zase jsme nedali další tutovku. Chtěli jsme dát kontaktní gól, místo toto však přišla vlastní branka do naší brány,“ vyprávěl kouč Jícha.