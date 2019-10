V prvním poločase branka nepadla. „Z naší strany to bylo takové laxní, působili jsme dost těžkopádně,“ uznal trenér nymburského Polabanu Jan Buryán.

Po změně stran se diváci dočkali gólů. A bylo jich hned pět. Větší radost si ale užili borci hostujícího tábora. „Dostali jsme sice první branku, ale to nás nabudilo. Vyrovnali jsme a měli jsme další příležitost na to, abychom skóre otočili. Jenže to se nám nepovedlo a za chvíli udeřil naopak soupeř. Za pět minut dali hosté po naší velké šanci druhý gól a nakonec je z toho takový výsledek,“ kroutil nevěřícně hlavou trenér poražených. „Pořád děláme hloupé chyby. Všichni jsme hodně nespokojení. Ale máme ještě ještě zápasů, takže nesmíme koukat na tabulku a udělat maximum, co půjde. Utkání s Letohradem bylo zpackané,“ ulevil si nymburský kormidelník.

Polaban – Letohrad 1:4

Branky: 66. Lukeš – 50. Ráliš, 72. Krejčí, 73. vlastní Podzimek, 76. Trnka. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 0:1. Diváci: 110. Poločas: 0:0.

Polaban Nymburk: Plaček – Bejbl, Vyskočil, Bohdan, Podzimek – Lukeš, Škarecký (87. Müller), Vobořil (76. M. Dudla), Hobík (74. Vaníček), Koubský – Korec (57. Novotný).