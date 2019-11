V minulém kole si doma smlsli na lídrovi soutěže, v závěrečném podzimním zápase ale prohráli s týmem, který je na spodních příčkách tabulky. Divizní fotbalisté Ostré nestačili na Kutnou Horu, na jejím trávníku prohrávali už v poločase tříbrankovým rozdílem. A manko už nesmazali.

Z divizního fotbalového utkání Kutná Hora - Ostrá (3:2) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Jsem velmi zklamaný, jak jsme odehráli většinu prvního poločasu. Byli jsme nezodpovědní v obranné činnosti, spálili několik dobrých šancí a třetí branku jsme soupeři darovali jak už letos poněkolikáté na zlatém podnose,“ hledal příčiny porážky trenér Ostré Pavel Jícha. „V kabině jsme si něco řekli, udělali nějaké změny a ve druhé půli jsme byli úplně jiným týmem, kdy jsme soupeře výrazně přehrávali. Bohužel se nám podařilo vstřelit jen dvě branky. I když jsme šance měli, tak jsme vyrovnávací branku vstřelit nedokázali,“ hodnotil druhou půli kouč poražených. „Tato prohra podtrhla celý podzim, který hodnotím jako nepovedený. To, že dokážeme porazit kvalitní týmy jako je Vysoké Mýto, Benátky či Kolín je hezké. Smutné je však to, že jsme prohráli ze všemi týmy pod námi, což nechápu a velmi mě to mrzí vůči celému klubu,“ byl po posledním utkání sezony hodně rozmrzelý trenér Pavel Jícha.