Poříčany – Hlinsko 3:1

„Musím před klukama smeknout. Od zápasu s Kosmonosy se potýkáme s chřipkou, někteří kluci moc netrénovali. Dva chtěli střídat už v poločase a další dva už také hlásili, že nemůžou. Bylo to o vůli a já před nimi smekám. Odhákovali to, sáhli si na dno,“ chválil mužstvo poříčanský trenér Jiří Kabyl. „Žádný pohledný fotbal to nebyl. My ale máme tři body a z tohoto pohledu jsme nadšeni. Pomohl nám gól z první minuty a soupeře jsme do žádných velkých šancí nepouštěli Zkraje druhé půle jsme přidali druhou branku. Hosté sice snížili a tlačili se před naši bránu. Kluci toho měli plné zuby, ale dotáhli jsme to do vítězného konce,“ radoval se Kabyl. „Někteří borci by se potřebovali vyležet a odpočinout si, ale v úterý hrajeme znovu. Budeme bojovat,“ je odhodlaný kouč Poříčan.

Branky: 1. Jindřich, 49. Bím, 90. vlastní Vukliševič – 55. Zelenka. Poločas: 1:0.

SK Poříčany: Malík – Janda (90. Dvořák), Skořepa, Stárek (53. Zolotuchin), Kutina, Petr (84. Pergl), Bím (53. Urban), Valín (53. Gajdasz), Jindřich, Kabyl, Chlapec.