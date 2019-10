Jediný gól stačil divizním fotbalistům Ostré k vítězství za tři body. Ten dal v zápase s Benátkami nad Jizerou kapitán Vobořil ve druhém poločase.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Deník

„Vítězství si cením, protože jsme ho vybojovali nad velmi dobrým týmem,“ radoval se po těsné výhře kouč Ostré Pavel Jícha. „V první třicetiminutovce duelu byl soupeř jasně lepší. Měl tři velmi nebezpečné příležitosti, kdy nás podržel Martin Keller. Poté jsme se konečně přestali bát a začali hrát konstruktivně s míčem, čímž se obraz hry do poločasu srovnal. Ve druhé půli jsme změnili taktiku směrem do defenzivy. Začali jsme soupeře aktivně napadat po celém hřišti. V tu chvíli začali Benátečtí pod tlakem nakopávat míče, my jsme je ve většině případu sbírali a začali být nebezpečnějším týmem. Z naší aktivity jsme si vytvořili několik šancí a jednu se nám podařilo proměnit kapitánem Vobořilem. Soupeř měl ve druhé půli největší šanci po naší malé domů hlavou, kterou vystihl Košek, ale branku jen o kousek netrefil,“ hodnotil utkání trenér vítězného celku Pavel Jícha.