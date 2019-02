Nymburk - V minulém týdnu odstartovala zimní příprava divizních fotbalistů Polabanu Nymburk. A ti už také sehráli první zápas. „Prvně jsme se sešli 8. ledna na umělé trávě ve Sportovním centru v Nymburce. Zde jsme pak hned druhý den sehráli přátelské utkání se Slavií s U21. Podařilo se nám vyhrát jedna nula,“ potěšilo na startu přípravy trenéra nymburského Polabanu Jan Buryána.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vladimír Malinovský

Dále má Polaban naplánované tři cykly tréninků. „Budeme trénovat od úterý do pátku, kdy následně v sobotu, v neděli a v pondělí budeme mít volno. Tak to je v plánu do konce ledna. Pak nás čeká přátelský zápas v sobotu 2. února s týmem Horek nad Jizerou, pravděpodobně sehraný v Mladé Boleslavi. Další týden bychom měli hrát 9. února od 10 hodin v Čáslavi na umělé trávě. Následně nás čeká Dobrovice ve středu 13. února, Beroun 16. února a Deštná 23. února. Ještě jsou v jednání další přátelská utkání, u kterých nemáme upřesněný čas a den. Teď budeme trénovat více ostře bez přátelských utkání, aby nedošlo ke zbytečným zraněním při zápasech. A ladit začneme v únoru, abychom byli připraveni na jarní část sezony,“ řekl k přípravě trenér Polabanu Buryán.

Také v Nymburce už zaznamenali první změny v kádru. „Odešel od nás Matěj Bodlák pravděpodobně do Ostré. Jiné zprávy o něm nemám. K nám ale přišel z Horek nad Jizerou útočník Martin Korec. Od něho si slibuji, že by mohl vstřelit nějaké branky a že nám pomůže v těžké jarní části. Jsem i domluvený s trenérem dorostu, že tam je pár kluků, které bych chtěl zapojit do naší přípravy. Prošli mládežnickou přípravou v Nymburce a měli by začít trénovat s námi. Uvidíme, třeba se některý z nich chytne,“ dodal trenér Buryán.

První přátelské utkání se Slavií měli sehrát fotbalisté Polabanu původně s týmem U19. Ten ale odjel na soustředění do zahraničí. „Místo toho jsme hostili Slavii U21. Byl to náš asi druhý výstup na umělé trávě po pauze měsíce a půl. Zápas ale splnil účel. Na hráčích Slavie bylo vidět, že přípravu začali podstatně dříve než my. Jejich práce a pohyb s míčem byl lepší a musím přiznat, že celkově byli fotbalovější. Neproměnili ale svoje šance v prvním poločase. Druhá půle byla vyrovnaná. Gól jsme nakonec dali my ze standardní situace. Účel to splnilo, každý si zahrál, nikomu se nic nestalo a o to šlo,“ doplnil Buryán. (sti)