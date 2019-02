Čáslav – V první utkání přípravy divizní fotbalisté Ostré skórovali jednou a stačilo jim to na vítězství nad třetiligovým Ústím nad Orlicí. I ve druhém střetnutí dali jednu branku, tentokrát však na svého soka nestačili. V souboji dvou divizních celků prohráli o gól v Čáslavi.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Čáslav – Ostrá 2:1



„Těsně jsme prohráli proti pro mě nejlepšímu týmu divize C,“ vysekl na úvod hodnocení zápasu poklonu soupeři trenér Ostré Pavel Jícha. „Na to, že jsme do utkání nastupovali bez osmi zraněných či nemocných hráčů, tak náš výkon měl své parametry,“ chválil i svůj celek Jícha. „Musím však sportovně přiznat, že soupeř byl o něco lepší než my a vyhrál zaslouženě. Nerad hodnotím jednotlivce, ale tentokrát udělám výjimku. Velmi mě svými výkony potěšil Kamil Mareš a testovaný Vít Pečínka,“ nešetřil po zápase chválou kouč poražených Pavel Jícha.

Branky: Vocel, Vančura – Krátký. Poločas: 1:0.

Ostrá – 1. poločas: Keller – Moudrý, Hošťálek, Pečínka, Tvrzník – Vobořil, Knobloch, Novotný – Kamlach, Mareš, Bodlák. 2. poločas: Keller – Bodlák (60. Bílek), Hošťálek, Pečínka, Tvrzník – Moudrý, Knobloch, Novotný – Kamlach, Mareš, Krátký. (kub)