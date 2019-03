Řídil ji dlouhodobě nejlepší borec celku od Labe, ex-ligový borec Žižkova David Folwarzny, který vstřelil všechny tři branky svého týmu. Tři góly na hřišti Kladna, to se i v divizi počítá. Všemi deseti je bral i borec, který překonával gólmany ve vyšších soutěžích.

„Každý gól se počítá, i když je jedno, kdo ho dá. Ale jsem za ně pochopitelně rád, protože zápas pro nás byl hodně těžký. Celý druhý poločas jsme se bránili v deseti a přesto strhli výhru na naši strany,“ usmíval se borec, který nedávno oslavil třicáté narozeniny.

Svoje zásahy nepřeceňoval, ale hattrick je hattrick. V první půli poslal Brandýs do vedení, když dostal pěknou přihrávku ve vápně a při zakončení ukázal instinkt kanonýra. Kladenští v závěru poločasu vyrovnali a v tlaku si vynutili dva žluté fauly hostujícího Urbana. Ten dostal červenou a Folwarczného partu čekala těžká zkouška.

Složila ji bravurně, Kladno pustila sice do tlaku, ale zároveň i minima šancí. A místo toho dvakrát udeřila. „Sám jste viděl, druhý gól byl náhodný,“ mávl rukou střelec od pánaboha, když jeho centr od postranní čáry z pětatřiceti metrů skončil ve vápně a odrazil se do šibenice Vokounovy brány.

V 80. minutě pak Folwarczny proměnil penaltu za ruku a pozápasová debata s domácím asistentem Tomášem Procházkou, s nímž hrával na Žižkově, pro ně byla příjemnější. „Museli jsme se zatáhnout, protože Kladno má vysoké hráče a nakopávalo na ně míče. Bylo to šťastné vítězství, ale Kladno jsme de facto k ničemu nepustili,“ cenil si.

Pochválil také fanoušky, jichž dorazilo jen pár desítek, ale dělali pořádný rámus a v bitvě s domácím kotlem měli chvílemi i navrch. „Na to, že hrajeme venku, jich přijelo asi čtyřicet. Nechali se vyhecovat kladenskými fanoušky a bylo to super. Není to liga, ale atmosféru to udělá a na divizi je to perfektní, ne?“ chválil.

Brandýs si užívá v divizi B výbornou sezonu. Aktuálně je třetí s pouze dvoubodovou ztrátou na vedoucí duo Hostouň – Zbuzany. Ještě nedávno přitom bojoval jen v krajském přeboru. Ale viditelně má dobrý tým plný poctivců, kteří oddřou každý zápas. S hvězdou Folwarcznym se tak drží u čela tabulky, i když mnozí odborníci od začátku říkají, že už musí jít tabulkou dolů.

„Já osobně bych chtěl být do třetího místa. Fotbal přece nehrajeme, abychom se motali uprostřed tabulky. Každý zápas chceme vyhrát, ale na postup nemyslíme. Nemáme na něj zázemí ani finance. Přesto hodláme potrápit Hostouň i Zbuzany, které jsou finančně někde jinde než zbytek divize,“ dodal brandýsský srdcař.