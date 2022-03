Hosté domácímu favoritovi statečně vzdorovali. V prvním poločase branka nepadla a rozhodnutí přinesla především 51. minuta, kdy dal gól domácí Šumský. Poříčany měly šance na vyrovnání, ale vstřelit branku se jim nepodařilo. V nastavení dostali hosté druhý gól.

Čelákovice srazily neproměněné šance a hodně individuálních chyb

„První poločase byl celkem vyrovnaný. My jsme měli asi dvě šance, domácí jedinou. Mýto bylo více na míči, my jsme dobře bránili a vyráželi jsme do brejků. Své šance měli Janda a Petr, ale nic jsme neproměnili. Po přestávce jsme špatně vystoupili, domácí šli do přečíslení a dostali jsme hloupý gól,“ litoval poříčanský kormidelník Zdeněk Šmejkal. „Pak mělo Mýto další tutovku, ale gól z toho nebyl. Na druhé straně střílel Janda, míč se dostal k Urbanovi, který měl před sebou půlku prázdné brány, ale jeho střelu znovu chytil gólman. Mohli jsme vyrovnat, ale nestalo se. Ve třetí minutě nastavení jsme inkasovali po špatném odkopu druhou branku. To už nic neřešilo,“ popsal důležité momenty zápasu Šmejkal. „Je to škoda, byli jsme hodně blízko bodu. A myslím si, že bod by byl spravedlivý. Domácí proměnili své šance, my naopak ne,“ posteskl si kouč poražených.

Branky: 51. Šumský, 90+3. Velinský. Poločas: 0:0.

SK Poříčany: Malík – Kalabiška (75. Stárek), Skořepa (75. Hetcl), Kutina, Petr, Kabyl, Bím, Chlapec, Zolotuchin (69. Urban), Makovský (85. Pergl), Janda.