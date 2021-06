V neděli mu bude 38 let, v kariéře prošel Spartou, Boleslaví, Jabloncem, Slavií, ale i tureckým Denizlisporem, od nové sezony bude oblékat dres divizních Neratovic. Fotbalista Radek Dosoudil bude první podobně „hvězdnou“ posilou v novodobé historii klubu.

Radek Dosoudil | Foto: Bohumil Kučera

„Je to hráč, který by nám měl přinést obrovské zkušenosti. Na spolupráci s ním se velmi těšíme,“ uvedl předseda „žlutomodrých“ Vladimír Kaňka s tím, že s Dosoudilem počítají do obranné řady. V týmu se mimochodem znovu sejde i s Davidem Radostou, se staronovou posilou Neratovic před necelými třemi lety působil ve Zbuzanech.