Polaban – Vysoké Mýto 0:3

„Vše podstatné se odehrálo na začátku, kdy jsme dostali dvě rychlé branky. Třicet minut byl soupeř vynikající, takového protivníka jsem tady rok neviděl. Do ničeho nás nepustili, my jsme měli nevynucené ztráty a soupeř toho dokázal využít. Je to jeden z aspirantů na postup,“ řekl trenér Polabanu Nymburk Lukáš Vlk. „Před poločasem jsme si dali vlastní gól, to je teď taková naše oblíbená disciplína. Do druhé půle jsme to přeházeli, soupeř šel do deseti a my jsme měli dvě, tři šance. Mohli jsme výsledek upravit, alespoň gól jsme si ve druhém poločase zasloužili. Soupeř byl ale výborný,“ chválil soka Vlk.

Branky: 12. Dvořák, 15. Kopřiva, 44. vlastní Herčík. Rozhodčí: Makovička. ŽK: 1:4. ČK: 48. Žák (V. Mýto). Diváci: 150. Poločas: 0:3.

Polaban Nymburk: Plaček – Herčík (46. Mejzr), Svoboda, Daněk, Novotný – Škarecký, Kotek – Nepovím, Hobík (71. Filip), Krušinský (46. Jarschel) – M. Dudla.