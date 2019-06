„Zápas musím zhodnotit na dvě části. Věděli jsme, proti komu nastupujeme, že hosté momentálně prohráli jediné utkání v normální hrací době a jejich kvalita se projevila. Měli neskutečné kraje, dobrého útočníka a všechno zezadu řídil zkušený ligista Jan Rajnoch. Na druhou stranu musím říct, že jsme konečně sehráli první poločas podle mých představ. Jinak jsme s prvními poločasy měli problémy. Tentokrát jsme to zvládli na jedničku, vstřelili jsme dvě branky a vedení drželi,“ zhodnotil první poločas utkání trenér nymburského celku Jan Buryán.

Po změně stran už branka nepadla, domácí si hlavně pečlivě hlídali dvoubrankový náskok. „Nehnali jsme se do nějakého presování, do zbytečného unavování se na jejich půlce a bránili jsme od půlky. Oni to měli těžké, museli do zhuštěného prostoru. Měli tam nějaké pološance, ale kluci to zvládli úplně na jedničku a zkušeně jsme zápas dovedli do vítězného konce,“ oddechl si kouč vítězného celku. „Jsme v Nymburce všichni šťastní, že jsme si připsali tři body do tabulky a poslední dva zápasy bychom chtěli zvládnout a už třeba za týden si připsat v Souši nějaké body, být stoprocentně zachráněni a zachovat divizi i pro příští sezonu,“ přeje si Jan Buryán.

Polaban – Motorlet 2:0

Branky: 29. a 35. M. Dudla. Rozhodčí: Šimeček. ŽK: 0:3. Diváci: 120. Poločas: 2:0.

Polaban Nymburk: Plaček – Bejbl, Vyskočil, Bohdan, Daněk – Čuřík (90. Herčík), Vobořil, Škarecký (86. Kotek), Novotný (68. Hobík) – Zörkler (88. Dudek), M. Dudla (81. Korec).