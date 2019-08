Domácí předvedli obrovskou vůli po vítězství. Hlavně v prvním poločase. Byli důrazní a po zisku míče letěli na branku soupeře. A to jim přineslo ovoce. Díky těmto výpadům dali obě branky. První dal hlavou po rohovém kopu Hradílek, druhou po přihrávce Cimra zkušený Wolf.

Hostům nezbylo nic jiného, než se po změně stran pokusit o zvrat. Ve druhém poločase měli častěji míč na svých kopačkách, snažili se, ale podařilo se jim korigovat výsledek. Trefil se střídající Pergl, který byl na hřišti pouhou minutu.

„Do zápasu jsme nastoupili jako mistři světa, že se nám nemůže nic stát. Soupeř ale vedl dva nula. Má ve svém kádru dva nadstandardní hráče, ale hlavně všichni bojovali a jezdili, a to byl hlavní rozdíl,“ přiznal po utkání trenér poříčanského mužstva Zdeněk Šmejkal mladší. „My jsme si mysleli, že přijedeme a vyhrajeme. Jenže místo toho domácí naprosto zaslouženě vedli. My jsme dělali dětské chyby a šance jsme jim sami nabízeli,“ zhodnotil první poločas zápasu Šmejkal.

Kutná Hora po přestávce hlavně bránila svůj náskok. Od 77. minuty po gólu Pergla jen jednobrankový. Ale uhlídala. „Podařilo se nám jen snížit, dopředu toho moc nebylo. Co neudělal Janda, to jsme neměli. Potěšilo mě snad jen to, že jsme neodešli fyzicky a v tom jsme byli o něco lepší než domácí,“ řekl poříčanský kormidelník. „Musíme v každém zápase bojovat a pak přijde i kvalita a fotbalovost,“ věří Zdeněk Šmejkal.

Kutná Hora – Poříčany 2:1

Branky: 19. Hradílek, 43. Wolf – 77. Pergl. Rozhodčí: Fišer. ŽK: 3:5. Diváci: 150. Poločas: 2:0.

SK Poříčany: Janoczko – Gajdasz, Zdeňka, Touš, Seifert (76. Pergl) – Ramšák (46. Červený), Šmidrkal (46. Svoboda), Kokoška, O. Puk (62. Prejsek) – Janda, Kacafírek (86. Kotek).