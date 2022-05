„Začalo se bez šancí, ale pak zůstal před bránou volný hráč a trefil se moc pěkně. My jsme odpověděli záhy gólem Jandy z trestného kopu. Pak jsme byli deset až patnáct minut lepší a v té době jsme měli rozhodnout. Ale nedali jsme své šance. Petr trefil břevno, situaci dobře nevyřešil Hetcl a největší tutovku měl Kabyl, ale z malého vápna hlavou neskóroval. Měli jsme tři šance a místo toho, abychom o dva góly vedli, tak jsme inkasovali po hrubé chybě. Po změně stran jsme vyrobili dvě chyby za sebou a soupeř přidal třetí branku. Pak už to bylo z naší strany trápení, už jsme na zvrat neměli sílu. A také už nám to nešlo,“ přiznal poříčanský trenér Zdeněk Šmejkal.

Branky: 14. Janda – 13., 42. a 49. Kořínek. Poločas: 1:2.

SK Poříčany: Malík – Janda, Skořepa, Kutina, Petr, Kabyl, Hetcl (68. Stárek), Zolotuchin, Pergl, Houžvička, Bím.