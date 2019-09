„Neodehráli jsme vůbec špatný zápas. Už v prvním poločase jsme měli dvě nebo tři velké šance,“ hodnotil první poločas zápasu hostující kormidelník Pavel Jícha.

Jeho tým inkasoval jako první. Pak se mu podařilo srovnat skóre. Jenže vyrovnaný stav trval jen chvíli a domácí fotbalisté si vzali vedení zpět. A další branka už nepadla. „Soupeř skóroval hned ze své první příležitosti. To už je náš obvyklý rituál,“ litoval trenér Ostré. „Po vyrovnávací brance jsme vyrobili v rozehrávce individuální chybu a domácí byli zase ve vedení. Chtěli jsme s výsledkem něco udělat, ale spíše z toho těžili domácí, kteří chodili do otevřené obrany a měli i další šance. My už jsme si skoro nic nevytvořili,“ vyprávěl Pavel Jícha. „Náš výkon nebyl špatný, ale nemáme žádný bod,“ dodal kouč poražených.

Velké Hamry – Ostrá 2:1

Branky: 34. Radzinevičius, 62. Rudolf – 57. Řezníček. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 0:1. Diváci: 100. Poločas: 1:0.

Ostrá: Binder – Poběrežský, Moudrý, Hošťálek, Šimáček (62. Hudec) – Mansfeld (75. Smetana), Knobloch, Vobořil, Bodlák, Řezníček (84. Mareš) – Horák.