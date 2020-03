Hned první jarní kolo bylo z pohledu okresních fotbalových příznivců dost zajímavé. V divizní skupině C na sebe narazily okresní týmy Polaban Nymburk a Ostrá. Tři body si odvezli hosté, kteří nastříleli tři branky. Na derby bylo zvědavo téměř tři sta diváků.

Z divizního fotbalového utkání Polaban Nymburk - Ostrá (1:3) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Myslím, že první poločas se hrál vyrovnaný fotbal. Soupeř trošku více držel balon, ale jinak to bylo bojovné a žádný extra fotbal k vidění nebyl,“ řekl po utkání jeden z nymburských trenérů Lukáš Vlk. „V poločase jsme si řekli, že musíme hrát stejně. Hlavně jsme oproti přípravě hodně změnili přístup a to mě potěšilo. Navíc jsem byl spokojený i s nasazením. Derby bylo živé a korektní. Po dvou brankách soupeře jsme asi deset minut před koncem vykřesali naději, ale těsně před koncem se hostující hráč trefil neuvěřitelně do šibenice. Výsledek je asi zasloužený, mě ale potěšil předvedený výkon a nasazení,“ hodnotil utkání kouč Vlk.