Horky – Ostrá 1:4



„Sice jsme vyhráli, ale s naším výkonem moc spokojený nejsem,“ přiznal i přes vítězství trenér Ostré Pavel Jícha. „Určitě jsme ve druhé půli hráli o něco lépe než v té první. Celkově jsme však hodně chybovali na míči. Soupeř nás vysoko napadal a my jsme s tím měli problémy. Kolikrát jsme si to však dělali sami tím, že jsme útočili v zavřených prostorech, což nechceme. Nemile mě i překvapilo, že jsme prohrávali poměrně velké množství osobních soubojů. Pevně věřím, že to byl následek náročného tréninkového týdne, který měli kluci v nohách. Zdaleka jsme totiž nebyli, tak živí jako minulý týden v Turnově,“ zhodnotil utkání kouč Jícha.

Branky: 24. Minář (z PK) – 6. a 26. Horák (1. z PK), 36. Bodlák, 68. Řezníček. Poločas: 1:3.

Ostrá – 1. poločas: Keller – Tvrzník, Hošťálek, Pečínka, Šimáček – Krátký, Knobloch, Novotný (30. Bodlák) – Mareš (30. Hudec), Horák, Řezníček. 2. poločas: Novák – Poběrežský, Moudrý, Pečínka, Šimáček – Vobořil, Bodlák, Novotný – Hudec, Horák (65. Mareš), Řezníček. (kub)