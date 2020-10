Velké Hamry – Poříčany 2:0

„V prvním poločase to nebylo ono, bylo to ospalé. Dvacet minut jsme zaspali, domácí byli lepší. Dostali jsme zbytečný gól ze třiceti metrů, to by se podle mě stát nemělo. Další dvě šance domácích jsme přežili a mohli jsme i vyrovnat, jenže Bímova hlavička neměla razanci,“ vyprávěl trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal. „Ve druhém poločase jsme hráli na jednu bránu, ale situace jsme nevyřešili dobře. Chyběli nám Janda a Petr, to bylo citelné, mladí nejsou v těchto situacích tak vyzrálí. Druhá půle ale byla super. Jenže pak přišel pokutový kop za ruku a domácí přidali druhou branku. Kdybychom hráli dva dny, tak gól nedáme. Druhá půle byla dobrá, ale na to se nehraje,“ dodal kouč. (mal)

Branky: 14. Štěpánek, 68. Radzinevičius (z PK). Rozhodčí: Rouček. ŽK: 2:1. Poločas: 1:0.

SK Poříčany: Malík – Kutina (73. Valín), Houžvička, Chlapec, Kabyl – Zolotuchin, Skořepa, Skuhravý (78. Stárek), Bím (60. Pergl) – Gajdasz, Jindřich.