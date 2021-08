Navázat na vítězství z minulého kola na půdě Kutné Hory. To byl hlavní cíl divizních fotbalistů Poříčan. A ten splnili do puntíku. Na svém trávníku porazili nováčka soutěže, celek Tochovic. Domácím stačily na zisk tří bodů dvě trefy.

Na vítězství v Kutné Hoře navázaly Poříčany doma v souboji s nováčkem. Tochovice porazily 2:0 | Foto: Foto: Michal Bílek

Poříčany – Tochovice 2:0

Vítězství domácího mužstva je zcela zasloužené. Poříčany si vytvořily mnohem více příležitostí a gólů v hostující síti mohlo být víc.

„Soupeř měl za celý zápas dvě dobré příležitosti. Hned v první minutě tu největší, kdy jsme zaspali, ale naštěstí z toho nic nebylo. Jinak jsme je do ničeho nepustili. A měli jsme nastřílet daleko více branek než jen dvě. Jenže jsme své šance pálil,“ uvedl jeden z trenérů poříčanského týmu Zdeněk Šmejkal. „Vyhráli jsme zaslouženě. I když na druhou stranu nevím, jak by to vypadalo, kdyby hosté proměnili svoji tutovky na začátku utkání,“ zamyslel se Šmejkal.

V 62. minutě se dostal na trávník poříčanský útočník Jindřich a stačily mu šest minut k tomu, aby skóroval. „To nám hodně pomohlo,“ liboval si kouč vítězů. „Je po zranění, proto nehrál od začátku. Spolu s Gajdaszem naši hru oživili. A oba se podíleli na druhé brance a oba hru zvedli. Gajdasz míč potáhl a naservíroval jej právě Jindřichovi. Hosté měli tak dvě šance, my jsme jich měli alespoň šest,“ dodal Šmejkal.

Branky: 28. Urban, 68. Jindřich. Poločas: 1:0.

SK Poříčany: Malík – Kutina, Balšánek (82. Valín), Houžvička, Kabyl, Janda (70. Stárek), Petr (62. Jindřich), Urban (62. Gajdasz), Skořepa, Zolotuchin (82. Pergl), Chlapec.