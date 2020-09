„Měli jsme hodně dobrý vstup do zápasu, to nám pomohlo,“ radoval se trenér vítězného celku Zdeněk Šmejkal. „Gajdasz se dostal za obranu a hostující obránce jej stáhl. Proměnili jsme penaltu a hráli jsme proti deseti. Měli jsme herní převahu, ale hosté velice dobře bránili. Jenže pak napálil odražený míč do brány Chlapec a vedli jsme o dvě branky. To nás uklidnilo,“ popisoval hlavní momenty prvního poločasu poříčanský kormidelník.

Po změně stran už branka nepadla. „Bylo to z naší strany dobývání soupeřovy obrany. Ale moc vyložených šancí jsme si nevytvořili, měli snad jen dvě tutovky. Směrem dopředu to mělo být z naší strany lepší, měli jsme málo pohybu, bylo to statické. Dobré ale je, že jsme oslabeného soupeře nepustili do žádné šance. Pro nás to jsou důležité tři body,“ ulevil si poříčanský lodivod Zdeněk Šmejkal.

Zklamání bylo cítit na straně protivníka. „Pro nás je to hořké,“ byl po derby rozmrzelý trenér nymburského Polabanu Lukáš Vlk. „Celé utkání ovlivnila osmá minuta, kdy na nás sudí odpískal pokutový kop a navíc vyloučil našeho hráče. Penaltu bych pochopil, ale vyloučení bylo dost přísné,“ zlobil se na arbitra utkání kouč Vlk. „Hned na začátku se zápas zlomil,“ měl jasno.

Jeho tým pak urputně bránil, do ofenzivy se téměř nedostal. „I v deseti jsme poctivě bránili, hráli jsme hodně zataženě a zezadu, a kromě jedné situace jsme domácí do žádné šance nepustili. Poříčany byly více na balonu, ale my jsme to odmakali. Jen nás srazil ten úvod,“ řekl nymburský trenér. „Absence jednoho hráče v poli byla znát. Pak se nám zranil Martin Dudla a museli jsme reagovat střídáním, což nebylo optimální. Ve druhé půli jsme s domácími drželi krok, dobře jsme bránili, ale bránu soupeře jsme neohrozili,“ vyprávěl po prohraném utkání kouč Nymburka.

Poříčany - Polaban Nymburk 2:0

Branky: 9. Janda (z PK), 29. Chlapec. Rozhodčí: Koranda. ŽK: 2:3. ČK: 8. Daněk (Polaban). Diváci: 340. Poločas: 2:0.



SK Poříčany: Malík – Kutina, Chlapec, Houžvička, Kabyl – Gajdasz (85. Stárek), Skořepa, Skuhravý (61. Bím), Janda, Zolotuchin – Jindřich (69. Pergl).



Polaban Nymburk: Plaček – Daněk, T. Dudla (73. Jarschel), Svoboda, Herčík – Škarecký, Kotek – Novotný, Hobík (86. Filip), Nepovím – M. Dudla (39. Krušinský).