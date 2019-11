Do vedení mohli jít domácí už ve 3.minutě, ale Ramšákovu střelu z hranice penalty zblokovala pozorná obrana hostí. Branky se fanoušci dočkali po necelé půlhodině hry po nedorozumění obránce Svobody s brankářem Malíkem. „Byla to moje chyba, že jsem si na Jakuba nezakřičel,“ přiznal poříčanský gólman Malík.

Ve 41. minutě mohlo být srovnáno, ale to by Zolotuchin musel z malého vápna mířit přesněji.

Domácí se vyrovnání dočkali až po přestávce, kdy se po chybě hostující obrany v 66. minutě objevil Ramšák osamocen před hostujícím brankářem Kellerem a s přispěním jednoho z obránců propasíroval míč za jeho záda. Čtvrt hodiny před koncem se sice Poříčanským podařilo Kellera překonat, ale pro údajný ofsajd jejich gól uznán nebyl.

A tak došlo na penaltový rozstřel, po kterém se nakonec domácí radovali (7:6) z bonusové bodu, který je v tabulce dostal před poslední Nymburk, který doma nestačil na Libiš.

„Měli jsme špatný úvod a dali jsme si vlastní gól. Pak se hra vyrovnala a šance měly oba týmy. Ve druhé půli jsme měli více ze hry, soupeře jsme přehráli fyzicky. Jim se zranil kapitán Vobořil a to bylo znát. Pak jsme byli okradeni o vítězství, když dal gól Ramšák, ale neplatil. Za druhý poločas jsme si bod navíc zasloužili,“ vyprávěl Zdeněk Šmejkal, trenér Poříčan.

„Jsem zklamaný. Tentokrát jsme vybojovali jen jeden bod a to je proti soupeři jako jsou Poříčany málo,“ byl po utkání dost rozladěný trenér Ostré Pavel Jícha. „Sice jsme si v utkání vytvořili daleko více šancí než náš soupeř, ale dlouhodobě nás trápí produktivita v koncovce. Když k tomu přidáme nějakou hrubou chybu jako se nám už v několika utkáních podařilo provést, tak nás to stojí body. Bohužel stejný scénář se odehrál i tentokrát. Dále mě mrzí, že se v utkání zranil kapitán Vobořil a nemohl pokračovat. Zejména ve druhé půli to bylo znatelné v naší hře,“ přidal hodnocení kouč hostujícího mužstva.

Poříčany – Ostrá 1:1, PK 7:6

Branky: 66. Ramšák – 28. vlastní Svoboda. Rozhodčí: Kyncl. ŽK: 2:2. Diváci: 260. Poločas: 0:1.

SK Poříčany: Malík – Seifert (86. Pergl), Zdeňka, Touš, Svoboda (46. Kotek) – Zolotuchin, Šmidrkal, Kokoška, Ramšák – Gajdasz, Janda.

Sportovní sdružení Ostrá: Keller – Poběrežský, Moudrý, Hošťálek, Šimáček – Bodlák, Vobořil (56. Novotný), Smetana, Horák, Řezníček (89. Bejda) – Mansfeld (76. L. Dozorec).

Vladimír Malinovský

Mojmír Strachota