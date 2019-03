Brandýs – Polaban 2:1

„Nevstoupili jsme do zápasu špatně, měli jsme dvě šance na vstřelení branky, ale to se nám nepovedlo,“ litoval nymburský obránce Michal Daněk. „Před poločasem odpískal rozhodčí sporný pokutový kop a domácí šli do vedení. Dobře jsme chtěli vstoupit i do druhého poločasu, ale to se nám nepodařilo a po chybě jsme dostali druhý gól. Pak jsme tlačili, domácí to zavřeli a nám se podařilo pouze korigovat stav jedním gólem. Porazili jsme se vlastními chybami,“ dodal Michal Daněk.

Branky: 38. Folwarczny, 46. Klíma – 64. M. Dudla. Rozhodčí: Vokoun. ŽK: 3:1. Diváci: 320. Poločas: 1:0.

Polaban Nymburk: Malík – Vyskočil, Daněk, Bohdan, Kotek (83. Herčík) – Novotný, Zörkler, T. Dudla, Hobík (62. M. Dudla) – Korec (51. Čuřík), Dudek.