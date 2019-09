Domácím stačila na vítězství jediná branka, kterou dal jedenáct minut před koncem Hradílek.

„Fotbal není spravedlivý,“ hlesl po utkání trenér nymburského Polabanu Jan Buryán. „Šance máme, na tréninku se zakončení věnujeme, ale nedokážeme nic proměnit,“ litoval trenér Nymburka.

Jeho tým hrál aktivně, byl o hodně nebezpečnější. Na to se ale nehraje. „Utkání jsme měli pod kontrolou, ale nedali jsme ani jeden gól a po individuální chybě jsme ho dostali. Oni měli jednu velkou šanci a vyhráli. To je neskutečné,“ litoval kouč poražených. „Herně jsme byli lepší, fotbalovější, ale prostě jsme nic nedotáhli ke gólu. Domácí hráli jen na brejky. Nemám ani klukům co vytknout, jen kromě té jedné chyby,“ dodal Jan Buryán.

V dalším zápase soutěže jede nymburský tým opět ke svému soupeři, tentokrát do Kolína.

Kutná Hora – Polaban 1:0

Branky: 79. Hradílek. Rozhodčí: Bednář. ŽK: 2:4. Diváci: 80. Poločas: 0:0.

Polaban Nymburk: Plaček – Bejbl, T. Dudla, Bohdan, Podzimek – Vyskočil – Lukeš (78. Hobík), Škarecký (84. M. Dudla), Vobořil, Koubský (68. Korec) – Mařík.