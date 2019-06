Souš – Polaban 3:0

„Minule jsem mužstvo chválil, že jsme zachytili začátek, to se teď nepovedlo. Dostali jsme rychlý gól a to je pak proti takovému soupeři hodně těžké hrát. Navíc jsme inkasovali v první půli podruhé,“ smutnil kouč Nymburka Jan Buryán. „Měli jsme dvě příležitosti, kdy jsme byli sami před gólmanem, ale nevyřešili jsme to dobře. Pak jsme nepohlídali standardku a bylo po zápase. Mrzí mě, že předešlé dva zápasy jsme hráli slušně, teď chyběl drajv. Ale snad už bychom měli být zachráněni,“ ulevil si kormidelník Polabanu.

Branky: 5. a 63. Matyáš, 32. Nobst. Rozhodčí: Duda. ŽK: 2:1. Diváci: 100. Poločas: 2:0.

Polaban Nymburk: Plaček – Bejbl, Vyskočil, Bohdan, Daněk – Čuřík (33. Herčík), Škarecký (70. Kotek), Vobořil, Hobík (56. Dudek) – M. Dudla (65. Korec), Zörkler.