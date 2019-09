Trutnov – Polaban 2:1

„V utkání jsme vedli, ale pak jsme si nechali dát dvě laciné branky,“ trápilo kouče Polabanu Nymburk Jana Buryána. „Vstoupili jsme do zápasu velice dobře, měli jsme dvě šance. Trefili jsme tyč a jednou vytáhl míč ze šibenice brankář. Pak jakoby pro nás zápas skončil, po slušném začátku přišel útlum. To samé se odehrávalo po změně stran. Pro mě je to velké zklamání, měli jsme mít nějaký bod,“ smutnil trenér Polabanu.

Branky: 59. Brejcha, 78. Valášek – 50. Lukeš. Rozhodčí: Pekař. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Poločas: 0:0.

Polaban Nymburk: Plaček – Bejbl, T. Dudla, Bohdan, Podzimek – Hobík (82. Filip), Škarecký, Vyskočil, Lukeš – M. Dudla (76. Korec), Koubský (65. Vaníček).