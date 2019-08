Premiéra se jim ani trochu nepovedla. Fotbalisté Poříčan sehráli první divizní utkání na „domácí“ půdě ve Vykáni (kvůli rekonstrukci zázemí na poříčanském stadionu) proti celku Vysokého Mýta. Sice dokázali v azylu dvakrát skórovat, ale to na hosty nemohlo stačit. Poříčanský brankář Adam Malík totiž vytahoval míč ze své sítě hned šestkrát.

„První zápas nám otevřel oči. Ukázalo se, že tato soutěž bude o něčem jiném, než tomu bylo v přeboru. Hodně rychle si na to musíme zvyknout, jinak to s námi bude hodně zlé. Hosté byli jednoznačně lepší, o třídu nás přehráli. My jsme hráli naivní fotbal a v této soutěži bude každá menší chybička potrestaná. A my jsme těch chyb udělali hodně,“ nehledal výmluvy kormidelník poříčanského mužstva Zdeněk Šmejkal mladší.