Každopádně v sobotu dopoledne v Hostouni by talent už měl obléknout modrožluté barvy.

“Jsme moc rádi, že se Joao připojí v nejbližších dnech k nám. Stále je to mladý a talentovaný hráč. Jeho příchod se ladil poslední týden," řekl Deníku předseda SK Rakovník Marek Tvrz a potvrdil, že po konci ve Slavii se Brazilec skutečně chtěl vrátit domů. "Ale zásluhou našeho trenéra (Ben Hassena) a zahraničního partnera pana Kaakiho míří k nám. Pro náš klub je to obrovský přestup a pouze potvrzení toho, že naše ambice jsou mnohem vyšší než ukazuje aktuální pohled na tabulku. Ale vše potřebuje svůj čas,” dodal Marek Tvrz.

1. září přitom oznámil touhu po návratu do Brazílie, ale vše se vyvinulo jinak. Do jednání s ním vstoupil SK Rakovník, kde se João Felipe pokusí nastartovat svoje nadějné stroje. V klubu už několik cizinců hraje a nedávno sem přestoupil z Portugalska i další brazilský hráč Troche, takže se João Felipe bude cítit komfortně.

João Felipe v září ohlásil konec ve Slavii, kde přes velkou pompu po příchodu odehrál jen jeden ligový zápas. Přišel sem z Palmeiras, v jehož dresu zaujal na turnaji nadějí právě proti Slavii. Výborně poté hrál v mládežnické Lize mistrů (4 góly v šesti zápasech do sítí Barcelony, Dortmundu a Interu Milán), ale pak už se mu na sebe výrazně upozornit nepovedlo. Nastupoval i v ČFL za béčko Slavie, do téhle soutěže se nyní vrací.

