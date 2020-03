„Z UEFA nám poslali email, jak se máme připravovat a stavovat v době pandemie,“ řekl v rozhovoru český elitní sudí, který je na listině UEFA a FIFA pro futsal. Ve fotbalové kariéře působil jako asistent na zápasech první ligy a jako hlavní sudí pískal druhou nejvyšší soutěž.

Ondro, jak trávíte dny v „karanténě“. Studujete pravidla, sledujete videa nebo se nějak udržujete v kondici?

Jsem doma, ze zaměstnání mám nařízený home office. Snažím se i nadále trénovat, buď doma nebo se jdu proběhnout do lesa, který mám hned vedle domu. Také připravuji pro rozhodčí klipy pro online vzdělávání, které jsme spustili minulý rok v říjnu jako další formu přípravy.

Koronavirus nám umožnil na čas se zastavit a zamyslet. Přemýšlel jste o futsalových či fotbalových věcech?

Řeším věci kolem futsalu a fotbalu méně, protože se nejezdí na zápasy, tak o tom nemusím tak přemýšlet. Člověk si od všeho spíše trochu odpočine.

Co byste říkal na futsalový VIR (obdoba VAR), které zavedlo Španělsko a zkouší ho i Poláci?

Abych řekl pravdu, tak se ke mně zatím nedostaly skoro žádné informace. Futsal je rychlý a akční sport, nevím, jak by to vypadalo se zkoumáním situací a časovými prodlevami.

Zažil jste někdy podobnou situaci v tom smyslu, že by se musela celoplošně přerušit soutěž?

Ne, nikdy. Je to úplně nová zkušenost.

Ve futsalu jste číslo jedna na listině rozhodčích FIFA a UEFA pro Českou republiku. Dostal jste nějaké informace z těchto světových organizacích? Jak se chránit, co dělat, případně nějaké jiné nařízení s ohledem na coronavir?

Dostal jsem email od UEFA ohledně toho, jak trénovat v karanténě a jak se stravovat. Také nám pošlou specializovaný tréninkový plán na toto období.

Co byste vy osobně preferoval ze dvou schválených variant pro VARTA futsal ligu. Měla by 14. dubna skončit nebo pokračovat, pokud to půjde, v upraveném formátu?

Jestli bude možné pokračovat, tak ať se liga dohraje v upraveném formátu. Ale osobně si myslím, že to nedopadne.

Překvapil vás hokej, který sezonu ukončil bez mistra? Jak podle vás bude postupovat fotbal?

Podle informací, které zveřejnil hokej, k tomu měli důvody, proč soutěže ukončit. Takže nepřekvapilo. U fotbalu záleží na situaci. EURO 2020 se o rok odložilo. Myslím so, že se fotbal v nějaké upravené formě dohraje.

Kdy je podle vás deadline, aby se rozjely fotbalové soutěže s ohledem na to, aby se stihly dohrát?

To nedokážu říct, ale nejspíš se musí vše dohrát do konce června. Tak uvidíme.

Ve fotbale pískáte ČFL a občas ještě divizi. Pomýšlíte i na vyšší soutěže nebo je to strop?

Měl jsem možnost být v profesionálních soutěžích šest a půl sezony. Jsem rád, že se to dalo skloubit s futsalem, i když to bylo hodně náročné. Byl jsem jako asistent rozhodčího na několika pěkných utkáních a stadionech v první lize. Také jsem odřídil pět utkání jako rozhodčí ve druhé lize. Tato část fotbalového života je za mnou.

Jak se dá nyní skloubit pískání vrcholného futsalu a třetí nejvyšší fotbalové soutěže?

Delegace na futsal mám většinou na pátek večer. Fotbal je o víkendu, takže s tímto není problém. Jenom doma mě občas říkají, jestli toho nemám moc. (smích) Když dostanu delegaci od UEFA, tak na fotbal nejedu. Mezinárodní zápasy futsalu mají absolutní prioritu.

Jako Pražák pískáte fotbal hlavně v okolí hlavního města nebo se podíváte po celých Čechách?

Třetí liga se hraje po celých Čechách, takže se podívám i dál od Prahy.

Co byste musel ve fotbale reálně pískat, aby to překonalo vaši účast ve finále futsalového mistrovství Evropy?

Nic, protože se to nikdy nestane, proto o tom nepřemýšlím. Soustředím se jenom na futsal.

Jak se podle vás UEFA postaví k pořádání baráže o postup na MS 2020 ve futsalu? Češi měli hrát o Velikonocích proti Chorvatsku, ale vše je odloženo na neurčito.

Určitě se baráž odehraje, musí s ohledem na to, že je v září mistrovství světa. Záleží jen kdy.

Je podle vás rozumné, že se odložilo fotbalové EURO?

Určitě, o tom nemá cenu spekulovat. Fotbal i futsal nejsou teď úplně důležité věci.

Ondřej Černý

Věk: 40

Bydliště: Praha

Zaměstnání: technik správy nemovitostí

Fotbalový rozhodčí: ČFL, divize

Futsalový rozhodčí: FIFA, UEFA, VARTA futsal liga