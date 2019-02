Zápy - S odchody dvou stavebních kamenů úspěšného podzimního kádru v čele s ligistou Jablonským se během zimní přípravy musejí popasovat v třetiligových Zápech. Na snaze dotáhnout podzimní titul půlmistra do vysněného konce ale v klubu z Prahy-východ nic nemění.

Fotbalisté karlovarské Slavie uhráli s vedoucími Zápy (v pruhovaném) bezbrankovou remízu. V následném penaltovém rozstřelu se jim však nedařilo a prohráli v poměru 6:7. | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Jsme uprostřed cíle, který už nemůže být jiný, než vyhrát ČFL. Jsme zkušený tým, hráči vědí, o co jde,“ říká pět týdnů před úvodní jarní odvetou s Litoměřickem manažer zápského SK František Mašek.

Mužstvo pod trenérským vedením jeho syna Michala ani s desetibodovým náskokem v čele nikterak neměnilo zaběhnutý model zimní přípravy. Zápasovou část tak znovu obstarává turnaj v Praze na Meteoru.

Po velkolepém vstupu s konkurenčním Radotínem (4:0) a divizním Hořovickem (7:0) obhájce v jubilejním třicátém ročníku Kolínova memoriálu naposledy poněkud přibrzdily ambiciózní Zbuzany. „Byli jsme nakonec rádi za bod,“ komentoval remízu 2:2 František Mašek.

Jinak ale nemají v městysu důvod k nespokojenosti. „Nějaká rýmička proběhla a probíhá, ale jinak nic zásadního,“ naráží šéf klubu na občasné vynucené absence.

S některými hráči se ovšem tým, který na podzim našel přemožitele pouze v Domažlicích a doma s Velvary, rozloučil natrvalo. Vedle stálice základní jedenáctky Miroslava Nováka (Hřebeč) a Martina Kovaříka, jenž má už z béčka namířeno domů do Uhříněvsi, zaregistrovala fotbalová veřejnost především návrat Tomáše Jablonského do nejvyšší soutěže. Schyluje se k němu v dresu Příbrami.

„Na jednu stranu je to citelné oslabení, ale pozitivní je, že okamžitě naskočil do základní sestavy, a to ještě na post záložníka. Je to dobré vysvědčení pro oba naše trenéry,“ komentuje zápský boss ztrátu defenzivního hráče, jehož „pracovní“ životopis čítá 190 prvoligových zápasů (hlavně za Jablonec, ale i Slavii Praha či Slovan Bratislava), dva tituly i starty v Lize mistrů.

Na fotbalový důchod má Baggio, jak se mu přezdívá, v jednatřiceti přece jen ještě čas. Přehodnocení půlroku starého rozhodnutí pověsit profesionální kopačky na hřebík tak není zase až takovým překvapením.

V Zápech, kam loni v létě zavítaly prvoligové zkušenosti i s Pavlem Haškem (syn bývalého reprezentanta Ivana kopal nejdéle v Dukle), chystají za Jablonského adekvátní náhradu.

„Na spadnutí je jeden velmi zajímavý transfer, ale jméno vám ještě neřeknu,“ nehodlá manažer předčasně vyložit karty. Konkrétní není ani v případě dvou zahraničních mladíků, pro které v těchto dnech s vedením klubu zařizuje bydlení. Naznačil pouze, že půjde o hráče tmavé barvy pleti.

Nechme se tedy překvapit…