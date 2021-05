Třetiligový klub přišel náhlým úmrtím sportovního manažera Františka Maška ze dne na den o muže, pod jehož taktovkou v městysu na Praze-východ v poslední dekádě vzkvétalo nejen tamní áčko, ale také sportovní areál. Jak v těchto dnech Deníku potvrdil Maškův syn Michal, hodlá právě on manažerskou káru táhnout dál.

„Jiná varianta asi ani nebyla. Pokud bych to nepřevzal, fotbal by v Zápech asi neskončil, ale musel by nejspíš pokračovat na jiné úrovni než dosud. Takže pokračujeme a přihlásili jsme třetí ligu,“ prohlásil Michal Mašek.

Po trénování a pozici sekretáře si vyzkoušíte další fotbalovou roli. Jako manažer budete muset zajistit chod celého oddílu. To bude asi zase trochu jiná káva, že?

Určitě. U nás jsme to ale měli tak, že jsem fotbal dělal od začátku spolu s otcem – ať už jako vedoucí mužstva, asistent trenéra a zároveň sekretář. Do všeho jsem tedy viděl. Stejně tak v otázce sponzorských peněz, kdy jde většina rovněž z naší firmy, a zbytek z okolí, byť z velké míry jde rovněž o partnery navázané na naši firmu. Moc se toho nezměnilo, i když je to samozřejmě o starost víc.

Víte tedy přesně, do čeho jdete…

Dá se to tak říct. To gró vím. Co jsem nevěděl, se dozvídám a možná i dál budu.

Když byste měl shrnout, co váš táta znamenal pro zápský fotbal.

Znamenal pro něj v podstatě všechno. Vzal to tehdy v nějaké I. B či A třídě. Od té doby tam dával prostředky. A nejen do A-týmu, jak někteří rádoby manažeři dělají. Pro něj bylo hlavní i to zázemí. Postavily se nové kabiny, předělala se hospoda, udělala se tribuna, vyrostla umělá tráva, kurty na beach volejbal, tenis, víceúčelová umělka… Areál je velice hezký, což dokázal především on z prostředků, které jsme vydělali ve firmě. Byl schopný vždy poskládat kádr. Sehnat peníze. To, kde se teď zápský fotbal nachází, je z devadesáti procent jeho zásluha.

Zápský fotbal tedy naopak i pro něj musel znamenat strašně moc…

Určitě. Byl to zápský patriot. O Zápy mu vždycky šlo. Byl to i první porevoluční starosta a později ještě jednou. Do obce se svými kontakty, pílí a podnikatelskou úspěšností dostal věci, které ve vedlejších vesnicích prostě nebyly. Lidé v Zápech to možná pochopí až postupem času. Někdy to tam nebylo jednoduché, ale to asi nebývá nikde.

Možná je na to ještě brzy, ale nemáte už v hlavě nějaký způsob, jak jeho jméno připomenout? Napadl mě třeba název vašeho stadionu…

Určitě a už je to v plánu. Bude to tak.

Začalo už vaše třetiligové áčko s tréninkem?

Začali jsme, i když trochu pozdě. Řešil jsem teď samozřejmě i trochu jiné starosti okolo firmy a dalších věcí, což nebylo moc příjemné. Fotbal jsem dal trochu na druhou kolej. Dlouho to navíc oficiálně ani nešlo v normálním počtu. Teď už ale jedeme a tréninky, ať už na naší malé umělce nebo u sousedů v Čelákovicích, jsou v kompetenci trenérů. Já se budu starat o chod z druhé strany.

Sháníte už posily na sezonu?

Samozřejmě se něco řeší. U nás je ale výhodou, že jsme měli všechno naše kmenové hráče. Až snad na jednu výjimku, nemáme žádné hostovačky. Kádr čítá nějakých osmnáct lidí. Máme jich tedy dost a kvalitní. Je ale možné, že někdo odejde a na jeden dva posty naopak někdo přijde. Myslím, že na to teď bude ještě dostatek času. Už brzy se i do toho pustím.

Jak jste na tom s rekonstrukcí hrací plochy? Stihnete start nové sezony, který připadá už na poslední červencový den?

Hřiště je prakticky hotové, tráva zasetá a roste. Na podzimní část sezony by mělo být vše připravené. Jak byla letos dlouhá zima, začala tráva růst malinko později. Pokud by se to náhodou nestihlo, není to až takový problém. Nebudeme to hrotit. Buď si přehodíme úvodní kola jako venkovní, nebo bychom domácí utkání odehráli ve Staré Boleslavi, kde jsme dohodnutí.