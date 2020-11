Nově nařízený zákaz návštěv ve věznicích a detenčních ústavech v Česku má podle vlády eliminovat riziko nekontrolovatelného šíření nákazy koronavirem.

Nařízení by mělo platit do konce nouzového stavu, tedy do 3. listopadu. „Osobní styk byl zakázán, vězňům ale bylo umožněno si s blízkými více telefonovat. V rámci kompenzačních opatření mohou odsouzení využívat skype, přičemž počty skypových souprav se s ohledem na současnou situaci snažíme stále navyšovat,“ sdělil ředitel borské věznice Petr Vlk s tím, že vězni a zaměstnanci věznice jsou samozřejmě i nadále povinni nosit roušky.

„U trestanců je dále zavedená častější hygiena a dezinfekce rukou, například při odchodu z oddílu,“ vysvětlil dále Vlk.

Nově příchozí vězni musí být po nástupu do věznice z preventivních důvodů od ostatních po deset dnů odděleni. „Není to tak, že by byl každý nově příchozí vězeň ihned cíleně testován. Spíše po deset dnů čekáme, zda se u něj neprojeví nějaké příznaky nákazy. Celou tu dobu je vězeň na samostatné cele,“ uvedl ředitel.

Covid se zatím potvrdil u 285 lidí ze zhruba 11 tisíc dozorců a zaměstnanců vězeňské služby. Vězňů je v celém Česku nakažených 18. Do karantény muselo zatím nastoupit 90 personálních zaměstnanců. „Z téměř 20 tisíc vězňů máme dnes 18 pozitivně testovaných na koronavirus,“ řekla mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová.

„V borské věznici není dnes nakažený žádný odsouzený. U personálu vnímáme určitou míru nákazy, na druhou stranu však máme velké množství uzdravených zaměstnanců, kteří už si covidem prošli,“ dodal Vlk.