Zástupci světské i církevní moci se ve čtvrtek zúčastnili napínavého rozpečetění odkazů minulosti, které byly objeveny ve věžičce rekonstruovaného kostela sv. Jakuba Většího v Ruprechticích. Jak se o chvíli později ukázalo poselství předků mělo unikátní podobu.

Význam nálezu potvrdila i druhá krabička, která ukrývala listinu zmiňující požehnání kostela z 15. července 1722. Foto: Deník/Jiří Řezník | Foto: Deník / Jiří Špreňar

Z bílé igelitové tašky děkan broumovské farnosti Martin Lanži vyndává na stůl v přízemí meziměstské radnice do zašlého papíru zabalené čtyři předměty, které řemeslníci objevili při demontáži makovice sanktusníku. „Takový nález je obvyklý, bylo by spíš překvapení, kdyby tam nic nebylo,“ usmívá se ředitel Muzea Broumovska Karel Franze, že najít ve věžičce opravovaných kostelů vzkazy z minulosti není až tak výjimečná událost. Jeho slova potvrdil i broumovský farář. „Podobná akce se konala i v loni při opravě věže vernéřovického kostela, kde byly objeveny odkazy z 19. století a ze 70. let minulého století.“