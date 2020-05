První na Vysočině, druzí v České republice. Tímto titulem se mohou pyšnit zemědělci z farmy Valečov u Ohrouhlice na Havlíčkobrodsku, kteří testují takzvanou kapkovou závlahu. Ta nejen, že významně ušetří vodu, ale pomůže i růstu brambor.

Kapková závlaha na bramborovém poli u Okrouhlice na Havlíčkobrodsku. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Jak pro Deník uvedl expert na kapkovou závlahu Luděk Cimpa, jedná se o nejefektivnější způsob závlahy. „A to nejen pro využití vody, ale i zvýšení výnosů polí. Dodává skutečně pouze tolik vody, kolik je potřeba. V půdě totiž musí být nejen voda, ale i vzduch. Když do ní nalijete pásovými zavlažovači více, než je nutné, tak vytlačíte vzduch a rostlina přestane růst. Začne opět až poté, co se voda vsákne nebo odpaří,“ popsal výhody tohoto systému.