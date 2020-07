Polovina včelstev přes letošní zimu uhynula ve včelařském oddělení Mendelovy univerzity v Brně. A nejsou jediné. V tuzemsku za poslední měsíce zemřela přibližně pětina včel. Bude-li tento trend pokračovat, mohou v budoucnu stoupat ceny medu.

Ilustrační foto. | Foto: Pixabay

Nedávno na to upozornili brněnští odborníci. „Většina lokalit v kraji má podprůměrný stav medu. Vliv na jeho cenu to prozatím mít nebude, protože konkurence je taková, že se ji včelaři bojí zvýšit. Proto med prodávají pod výrobními náklady. Ale blížící se krize to může změnit,“ uvedl Antonín Přidal z Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity.