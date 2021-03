V Terezčině hrudi tluče jen polovina srdíčka. Od narození. Naděje na uzdravení je velmi malá, spíše na úrovni víry v zázrak. Ale i sebemenší naděje je lepší, než žádná.

Poločas štěstí

Když se Terezka narodila, trvalo rodinné štěstí pouze pět dnů. „Celou dobu nám lékaři říkali, že Terezka je krásná a zdravá holčička. Po pěti dnech přestala dýchat,“ vzpomíná na okamžiky hrůzy maminka Soňa Kodýdková. Přes nemocnice v Klatovech a Plzni skončila Terezka v pražském Motole. „Tam opravdu umí zázraky. Doslova, protože Terezka už dávno neměla žít,“ odhaluje krutou pravdu paní Soňa.

Veškerá péče rodiny, která žije v Horažďovicích, se točí kolem potřeb malé Terezky. Maminka je s ní doma, otec pracuje jako řidič z povolání. Je to ale těžké a bez pomoci mnoha lidí by se Kodýdkovi neobešli. Těmi, kteří už několikrát podali pomocnou ruku, je i Nadační fond Srdce pro Strakonice. Ať už to byla sbírka na speciální hodinky, které hlídaly Terezčin tep, okysličování krve a mohly předávat informace lékařům, kteří se starali o její srdce. A nebo nákup drahých léků pro Terezku, který nadační fond hradí. Mezi další pomoci ale patřila i taková věc, jako bylo hrazení oprav starého auta. „Terezka byla první, komu Srdce pro Strakonice hned po svém vzniku v březnu 2018 začalo pomáhat. I když je ze západních Čech, jezdí se od narození léčit do strakonické nemocnice,“ říká zakladatelka nadace Petra Kurschová.

A právě auto je v současné době předmětem nové sbírky, na jejímž konci by měla být částka 235 000 korun. „V pondělí 15. března vyhlásila nadace Srdce pro Strakonice ve spolupráci s Jihočeským krajem, Nadačním fondem Jihočeské naděje, sbírku pro malou Terezku s názvem Auto od Srdce. Záštitu nad sbírkou přijal jihočeský hejtman Martin Kuba,“ řekla Petra Kurschová.

Má nohy, srdce nepotřebuje

Terezka se totiž neobejde se bez podpůrného dýchacího přístroje. Její plíce pracují pouze na 72 procent. Velmi často musí být maminkou vožena do vzdálených zdravotnických zařízení a rodinné vozidlo již dosluhuje. Když se ale rodina snažila získat příspěvek na nové prostřednictvím zdravotní pojišťovny, neuspěla. Bylo jí sděleno, že podle tabulek i přes vážné a omezující zdravotní komplikace na takový příspěvek nárok nemá. „Má prý zdravé nohy. To, že má srdeční vadu a plíce fungují jen částečně, není pro uznání příspěvku dost vážné onemocnění. Je mi z takových lidí na zvracení,“ říká bez obalu paní Soňa.

Kodýdkovi ale nezůstali sami. Pomoc slíbila také strakonická firma Autoservis Šrachta, která zajistí vozidlo Škoda Fabia Combi a poskytne jako sponzorský dar pro Terezku výraznou slevu z nákupní ceny. Kromě toho byla v den vyhlášení sbírky na transparentní účet připsána částka 80 000 korun přislíbená Nadačním fondem Jihočeská naděje. „Když jsem se dva dny po vyhlášení sbírky dívala na účet, bylo tam už 100 000 korun. Věřím, že se potřebnou částku podaří velmi brzy získat,“ upřesnila Petra Kurschová.

Díky vám všem

Ale Terezku nyní neohrožuje pouze její vlastní hendikep. Rodina ji musí chránit především před nebezpečím covidu, který pro její srdce a plíce představuje smrtelné riziko. „Jsme jen doma, všude máme respirátory a dezinfekci. A když už to nejde vydržet, vyrazíme na chvíli k řece, kde nikoho nepotkáme. Ale i tak musí mít Terezka respirátor a dávat pozor, aby se moc neunavila. Neumím si představit, jak by to s ní mohlo dopadnout, kdyby onemocněla,“ pokračuje paní Soňa.

Možná, že by mohla Terezce pomoci transplantace srdce. Ale… „Do seznamu může Terezku zapsat jen Motol. Ale má moc slabé plíce. Jedinou možností je, že se se její plíce uzdraví nebo alespoň zesílí. Když vidím a hlavně přímo vnímám, jak moc nám úplně neznámí lidé pomáhají, neztrácím naději. Moc všem děkujeme. Díky vám všem celým svým srdcem věřím, že se toho okamžiku Terezka dočká.“