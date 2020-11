„V poslední době jde především o biologicky rozložitelné odpady. Zajištění úklidu mimo nádoby je časově a ekonomicky náročné a není to v silách našich pracovníků. Bohužel se stává, že posádky nedojedou celou svozovou trasu a odpad musejí vyvézt až následující den,“ uvedla obchodní zástupkyně společnosti Respono Petra Přikrylová.

Dlouhodobým problémem je přitom se zacházením s odpadky do klasických kontejnerů na třídění. Nezvládají ho stále někteří Vyškované, kteří firmě pouze komplikují práci. „Odpad do barevných kontejnerů nesprávně ukládají. Neřídí se pokyny na nádobách a ukládají do nich špatné druhy odpadů jako například do papíru vhazují obalový polystyren. Dále se nesnaží minimalizovat objem vhozeného odpadu, když třeba papírové krabice neskládají a PET láhve nesešlapují.

Mnozí navíc neumějí nakládat s objemným odpadem. Jedná se především o různé druhy nábytku, sedací soupravy nebo podlahovou krytinu. „Takové odpad patří na sběrný dvůr. Týká se to i elektrozařízení, pneumatik nebo nebezpečného odpadu včetně barev a ředidel. Někteří majitelé je ale odkládají na sběrná hnízda ke kontejnerům a dál s nimi nic nedělají,“ stěžovala si Přikrylová.

S firmou komunikují také pracovníci odboru životního prostředí v Bučovicích. Zhoršující situace si všímají především v souvislosti s kontejnery na tříděný odpad. „Žádáme obyvatele města, aby dbali na pořádek v okolí kontejnerů. Ideálním řešením, jak naložit s bioodpadem, je kompostování na vlastním pozemku. Pokud tedy má někdo tohoto odpadu opravdu hodně, doporučujeme zvážit právě tuto možnost,“ radil lidem vedoucí bučovického odboru životního prostřední Miloslav Babyrád.

I přesto je však například ve Vyškově situace spíše stabilní. „Jsou tam přesto lokality, kde odpad u kontejnerových stání nebo černé skládky nejsou. V jiných lokalitách je to pravidlem. Sídlištní bloky jsou více anonymní. Tam je to běžné, že odpad občané ukládají ke kontejnerům,“ uvažovala obchodní zástupkyně Respona Přikrylová.

Zvláště centrum Vyškova má podle ní svoje pravidelná místa, kde se odpad nekontrolovatelně hromadí. „Týká se to zvláště sběrného hnízdo na ulici Pivovarská. V okolí města se vyskytují černé skládky především plastů a stavební suti,“ dodala Přykrylová.

Udržení pořádku je pro zaměstnance firmy komplikované. "Existují totiž určité svozové dny. Některé se sváží papír a jiný třeba plasty, takže to není možní rychle uklízet. Na druhou stranu, ale ze zkušeností víme, že se třeba ráno odveze papír, ale byl stejný den odpoledne zase naházený. Není to o špatně odvedené práci, ale o nezodpovědných občanech," zdůraznil vyškovský místostarosta Josef kachlík.

Zajištění okolí měst a obcí přitom bývá všeobecně velkým problémem. Na množství odpadků upozorňují například iniciátoři kampaně #nejsemprase. Jejich příznivci míří nejen do měst, ale také do hor, lesů a městských parků. „Stopy po turistech tam jsou totiž na každém kroku. I když jsme na sociálních sítích oslovili přes tři miliony lidí v Česku a na Slovensku, odpadky v přírodě stále zůstávají. Právě proto nekončíme a budeme v naší snaze pokračovat dál,“ komentoval iniciátor kampaně Miloš Židík.